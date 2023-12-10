Продвижение к очистным сооружениям неподалеку от Авдеевки не является большим успехом для россиян. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что локации, которые сейчас контролируют россияне, не дают им значительного преимущества.

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Есть ли угроза Сил обороны возле Авдеевки

В Институте изучения войны сообщили, что по состоянию на 8 декабря россияне продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки. Это 5 километров северо-западнее Авдеевки.

Россияне, постепенно продвигаясь в промышленной зоне того же Коксохима, в юго-восточной промзоне, будут захватывать новые локации. Но на сегодня это не дает им критического преимущества,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Дело в том, что преимуществом для россиян являются локации, которые позволят минимизировать или хотя бы остановить обеспечение авдеевского гарнизона. Другими ловлями – перерезание логистики.

"Второй важнейший тип локаций – это высоты. Именно за высоты они пытаются драться, но большинство господствующих высот под контролем Сил обороны Украины", – объяснил военный обозреватель.

Отдельные участки, которые уже захватили россияне, не являются критическими для общего положения в городе нашего гарнизона.

Перед оккупантами стоят два дедлайна

Кроме того, потери россиян на Авдеевском направлении огромны. Однако это не останавливает оккупационное войско перед поставленной боевой задачей – взять город.

На сегодня у них есть два дедлайна: справиться к новому году, но уже видим, что этого они никак не реализуют. Последний дедлайн, пока они должны оцепить и захватить город – до выборов президента России. Если до нового года они не справятся, то после этого процесс будет ускорен,

– отметил Коваленко.

Россия и дальше будет отправлять огромные ресурсы для усиления той группировки, которая находится возле Авдеевки. В частности, для этого могут перекидывать военных с других плацдармов. Боевые действия, возможно, интенсифицируют.

"Сейчас у них там чуть более 40 тысяч (военных – 24 Канал), довести это количество до 60 тысяч могут. Однако только путем привлечения тех подразделений, которые уже есть на линии боестолкновения", – объяснил военный обозреватель.

Россияне не добились основной цели

В целом ситуация на Авдеевском направлении очень сложная. При этом силам обороны удается удерживать позиции в северном и южном секторе.

Россиянам не удается путем постоянных штурмов добиваться феноменальных успехов. Они действительно продвигаются, но очень медленно. В некоторых локациях они время от времени вынуждены отступать, потому что Силы обороны контратакуют,

– заметил Коваленко.

Кроме того, украинские военные продолжают контролировать большую часть господствующих высот. Это оказывает непосредственное влияние на возможности наших воинов отражать вражеские атаки.

"Россияне по состоянию на 10 декабря не достигли основной цели, которую ставили перед собой еще 10 октября А именно – захват Степного и выхода на Бердичев, захват Северного и Тоненького, благодаря чему они бы взяли под огневой контроль трассу 0542", – добавил военный обозреватель.

Если оккупантам не удалось взять под огневой контроль трассу 0542, есть сомнения, что им удастся реализовать это в дальнейшем. Они имеют огненное влияние, однако это не то же, что огневой контроль.

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