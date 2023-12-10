Просування до очисних споруд неподалік від Авдіївки не є великим успіхом для росіян. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що локації, які зараз контролюють росіяни, не дають їм значної переваги.

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Чи є загроза для Сил оборони біля Авдіївки

В Інституті вивчення війни повідомили, що станом на 8 грудня росіяни просунулись до очисних споруд на південь від Красногорівки. Це 5 кілометрів на північний захід від Авдіївки.

Росіяни поступово просуваючись в промисловій зоні того ж коксохіму, в південно-східній промзоні, вони захоплюватимуть нові локації. Але на сьогодні це не дає їм критичної переваги,

– наголосив Олександр Коваленко.

Річ у тім, що перевагою для росіян є ті локації, які дозволять мінімізувати або хоча б зупинити забезпечення авдіївського гарнізону. Іншими ловами – перерізання логістики.

"Другий найважливіший тип локацій – це висоти. Саме за висоти вони намагаються битися, але більшість панівних висот під контролем Сил оборони України", – пояснив військовий оглядач.

Окремі ділянки, які вже захопили росіяни, не є критичними для загального становища в місті нашого гарнізону.

Перед окупантами стоять два дедлайни

Крім того, втрати росіян на Авдіївському напрямку є величезними. Однак це не зупиняє окупаційне військо перед поставленим бойовим завданням – узяти місто.

На сьогодні у них є два дедлайни: впоратись до нового року, але вже бачимо, що цього вони ніяк не реалізують. Останній дедлайн, доки вони мають оточити та захопити місто – до виборів президента Росії. Якщо до нового року вони не впораються, то після цей процес буде пришвидшений,

– зазначив Коваленко.

Росія й надалі відправлятиме шалені ресурси для підсилення того угруповання, яке перебуває біля Авдіївки. Зокрема, для цього можуть перекидати військових з інших плацдармів. Бойові дії, ймовірно, інтенсифікують.

"Зараз у них там трохи понад 40 тисяч (військових – 24 Канал), довести цю кількість до 60 тисяч можуть. Однак лише шляхом залучення тих підрозділів, які вже є на лінії боєзіткнення", – пояснив військовий оглядач.

Росіяни не досягнули основної мети

Загалом ситуація на Авдіївському напрямку є дуже складною. При цьому Силам оборони вдається утримувати позиції у північному та південному секторі.

Росіянам не вдається шляхом постійних штурмів досягати феноменальних успіхів. Вони справді просуваються, але дуже повільно. На деяких локаціях вони час від часу змушені відступати, тому що Сили оборони контратакують,

– зауважив Коваленко.

Крім того, українські військові продовжують контролювати більшу частину панівних висот. Це безпосередньо впливає на можливості наших воїнів відбивати ворожі атаки.

"Росіяни станом на 10 грудня не досягли основної мети, яку ставили перед собою ще 10 жовтня. А саме – захоплення Степового та виходу на Бердичів, захоплення Сєверного та Тоненького, завдяки чому вони б взяли під вогневий контроль трасу 0542", – додав військовий оглядач.

Якщо окупантам не вдалось взяти під вогневий контроль трасу 0542, є сумніви, що їм вдасться реалізувати це надалі. Вони мають там вогневий вплив, однак це не те саме, що вогневий контроль.

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