Російські окупанти не шкодують живої сили та зазнають великих втрат. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.
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Росіяни закидають живою силою
Євген Дикий зазначив, що зараз бої тривають в Авдіївській промзоні. Це потужний укріплений район. Загарбники контролюють лише 10% її території, 90% – під контролем ЗСУ.
Окупанти кидають на Авдіївку велику кількість живої сили, не шкодуючи її. Вони намагаються повторити ситуацію у Бахмуті, коли вони закидали його трупами.
Спочатку окупанти женуть так звані загони "Шторм-Z". У перших хвилях женуть зеків. Їх практично всіх кладуть. Але у третій – четвертій хвилі вже по трупах заходить регулярна армія,
– пояснив він.
Дикий про бої за Авдіївку: дивіться відео
Ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог намагається оточити Авдіївку. Українські захисники стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що Авдіївський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Ворог намагається наступати, хоч і зазнає суттєвих втрат. там тривають активні піхотні атаки окупантів.
- Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що у місті вже тривалий час немає жодних комунікацій. Електрика, газ і тепло були востаннє навесні 2022 року, а централізована вода – ще до повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 6 грудня в Авдіївці залишаються 1282 людини. Евакуація триває, але за останній тиждень її темп суттєво зменшився. Якщо раніше виїжджало до 20 людей, то тепер – до 5–6.