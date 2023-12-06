Российские оккупанты не жалеют живой силы и несут большие потери. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.
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Россияне закидывают живой силой
Евгений Дикий отметил, что сейчас бои продолжаются в Авдеевской промзоне. Это мощный укрепленный район. Захватчики контролируют только 10% ее территории, 90% – под контролем ВСУ.
Оккупанты бросают на Авдеевку большое количество живой силы, не жалея ее. Они пытаются повторить ситуацию в Бахмуте, когда забросали его трупами.
Сначала оккупанты гонят так называемые отряды "Шторм-Z". В первых волнах гонят зэков. Их практически всех кладут. Но в третьей – четвертой волне уже по трупам заходит регулярная армия,
– объяснил он.
Дикий о боях за Авдеевку: смотрите видео
Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что враг пытается окружить Авдеевку. Украинские защитники стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 25 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, северо-восточнее Бердичей, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.
- Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что Авдеевское направление остается одним из самых сложных на фронте. Враг пытается наступать, хотя и несет существенные потери. Там продолжаются активные пехотные атаки оккупантов.
- Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, что в городе уже долгое время нет никаких коммуникаций. Электричество, газ и тепло были в последний раз весной 2022 года, а централизованная вода – еще до полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 6 декабря в Авдеевке остаются 1282 человека. Эвакуация продолжается, но за последнюю неделю ее темп существенно снизился. Если раньше выезжали до 20 человек, то теперь – до 5–6.