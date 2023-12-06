Российские оккупанты не жалеют живой силы и несут большие потери. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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Россияне закидывают живой силой

Евгений Дикий отметил, что сейчас бои продолжаются в Авдеевской промзоне. Это мощный укрепленный район. Захватчики контролируют только 10% ее территории, 90% – под контролем ВСУ.

Оккупанты бросают на Авдеевку большое количество живой силы, не жалея ее. Они пытаются повторить ситуацию в Бахмуте, когда забросали его трупами.

Сначала оккупанты гонят так называемые отряды "Шторм-Z". В первых волнах гонят зэков. Их практически всех кладут. Но в третьей – четвертой волне уже по трупам заходит регулярная армия,

– объяснил он.

Дикий о боях за Авдеевку: смотрите видео

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