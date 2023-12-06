За минувшие сутки российская армия нанесла по Украине 4 ракетных и 104 авиационных удара, совершила 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Также ночью оккупанты в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды".
Какая ситуация на фронте
Потери оккупантов
Наши защитники продолжают уничтожать врага на фронте. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме этого, Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.
Вместо этого подразделения ракетных войск нанесли удар по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов, 2 станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам врага.