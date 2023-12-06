Так, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений. Это гораздо больше, чем днем ранее.

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Враг продлевает террор украинцев

За минувшие сутки российская армия нанесла по Украине 4 ракетных и 104 авиационных удара, совершила 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также ночью оккупанты в очередной раз выпустили по Украине "Шахеды".

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях в зоне ответственности ОСУВ "Север" оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 26 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области; Тернов, Спорного, Веселого, Раздолевки, Донецкой области.

На Бахмутском направлении воины отразили 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 18 атак.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении враг атаковал в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Защитники отразили нападение захватчиков.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении наши защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери оккупантов

Наши защитники продолжают уничтожать врага на фронте. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме этого, Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Вместо этого подразделения ракетных войск нанесли удар по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов, 2 станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам врага.

Отметим, что за последние сутки российская армия потеряла на фронте 1270 единиц живой силы.