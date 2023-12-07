За прошедшие сутки на линии фронта произошло 91 боевое столкновение. Всего враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по пункту управления и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражения по 1 вертолету, 1 зенитно-ракетному комплексу, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов и 2 артиллерийским средствам противника.