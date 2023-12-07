Карта боевых действий по состоянию на 7 декабря / Коллаж 24 Канала
Украинские военные 652-й день защищают наше государство от врага, выгоняя его с оккупированных территорий. В то же время россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ, в том числе возле Авдеевки и Марьинки.
Силы обороны отразили атаки возле Синьковки: смотрите на карте
Россияне пытались штурмовать Терны: смотрите на карте
ВСУ отразились штурм возле Богдановки: смотрите на карте
Россияне стремятся окружить Авдеевку: смотрите на карте
Силы обороны сдержали атаки россиян на Марьинку: смотрите на карте
ВСУ отбили атаку вблизи Новодонецкого: смотрите на карте
Что происходит на Юге Украины
Силы обороны отразили атаки возле Вербового: смотрите на карте
Как изменился фронт по другим направлениям
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по пункту управления и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражения по 1 вертолету, 1 зенитно-ракетному комплексу, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов и 2 артиллерийским средствам противника.