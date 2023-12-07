Протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на східному фронті

Сили оборони відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

Росіяни намагалися штурмувати Терни: дивіться на карті

ЗСУ відбилися штурм біля Богданівки: дивіться на карті

Росіяни прагнуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

Сили оборони стримали атаки росіян на Мар'їнку: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаку поблизу Новодонецького: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні України

Сили оборони відбили атаки біля Вербового: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по пункту управління та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали уражень по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.