П'ятниця, 8 грудня, це вже 653 доба широкомасштабної російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте, що відбувається на лінії фронту, та дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій.

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Даремні атаки росіян

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Що відбувається в районі Авдіївки: дивіться на карті від DeepState

Важливо, що на Шахтарському напрямку ворог не проводив ніяких наступів. Водночас на Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники зберігають військову присутність у районах Росії, що межують з Україною.

Власне, війська окупантів ведуть активні підривні дії, аби запобігти розгортанню українських військ. Вони збільшують щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Дії Сил оборони України

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Додамо, що упродовж доби:

  • ВПС України завдали 5 авіаударів по районах зосередженню військ, озброєння та військової техніки противника.
  • українські ракетні війська влучили в 1 станцію електронної боротьби противника.
  • було ліквідовано близько 990 окупантів, а загалом від початку повномасштабного вторгнення – 337 220 ворожих бійців.