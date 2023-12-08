П'ятниця, 8 грудня, це вже 653 доба широкомасштабної російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте, що відбувається на лінії фронту, та дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій.
Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Що відбувається в районі Авдіївки: дивіться на карті від DeepState
Важливо, що на Шахтарськомунапрямку ворог не проводив ніяких наступів. Водночас на Сіверському та Слобожанськомунапрямках загарбники зберігають військову присутність у районах Росії, що межують з Україною.
Власне, війська окупантів ведуть активні підривні дії, аби запобігти розгортанню українських військ. Вони збільшують щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області.