П'ятниця, 8 грудня, це вже 653 доба широкомасштабної російсько-української війни. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте, що відбувається на лінії фронту, та дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій.

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Даремні атаки росіян

Куп'янський напрямок. В Оперативно-стратегічному угрупованні "Хортиця" інформують, що на цій ділянці фронту українські оборонці відбили 7 ворожих атак на околицях Синьківки, що в Харківській області.

Лиманський напрямок. Сили оборони відбили всі атаки противника в районі Терного Донецької області.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Бахмутський напрямок. Наші воїни відбили 24 атаки загарбників на околицях Богданівки, Кліщіївки, Іванівського та Андріївки, що в Донецькій області.

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" повідомляє, що на цьому напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Українські воїни відстоюють свою позицію, завдаючи противнику шалених втрат. Було відбито 30 атак у районах на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, на південь від Тоненького та Первомайського Донецької області.

Що відбувається в районі Авдіївки: дивіться на карті від DeepState

Мар'янівський напрямок. ЗСУ продовжують стримувати ворога на околицях Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські захисники відбили 14 атак в регіоні.

Важливо, що на Шахтарському напрямку ворог не проводив ніяких наступів. Водночас на Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники зберігають військову присутність у районах Росії, що межують з Україною.

Власне, війська окупантів ведуть активні підривні дії, аби запобігти розгортанню українських військ. Вони збільшують щільність мінних полів уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Дії Сил оборони України

Бахмутський напрямок. Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, що на Донеччині, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, зміцнюють позиції.

Запорізький напрямок. Наші оборонці відбили 8 атак противника в районах на захід від Вербового та Роботиного, що в Запорізькій області. Тривають активні дії на осі Мелітополя: Збройні Сили завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують їх уздовж лінії фронту.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що на цій ділянці фронту українська армія продовжує утримувати позиції на лівому березі Дніпра, веде контрбатарейний вогонь, завдаючи ударів по тилу загарбників.

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Додамо, що упродовж доби: