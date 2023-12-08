Пятница, 8 декабря, это уже 653 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. В этом материале 24 Канала читайте, что происходит на линии фронта, и узнайте, как выглядит карта боевых действий.

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Безрезультатные атаки россиян

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте DeepState

Что происходит в районе Авдеевки: смотрите на карте DeepState

Важно, что на Шахтерском направлении враг не проводил никаких наступлений. В то же время на Северском и Слобожанском направлениях захватчики сохраняют военное присутствие в районах России, граничащих с Украиной.

Собственно, войска оккупантов ведут активные подрывные действия, чтобы предотвратить развертывание украинских войск. Они увеличивают плотность минных полей вдоль государственной границы в Белгородской области.

Действия Сил обороны Украины

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Добавим, что в течение суток:

  • ВВС Украины нанесли 5 авиаударов по районам сосредоточению войск, вооружения и военной техники противника.
  • украинские ракетные войска попали в 1 станцию электронной борьбы противника.
  • было ликвидировано около 990 оккупантов, а всего с начала полномасштабного вторжения – 337 220 вражеских бойцов.