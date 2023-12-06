За минулу добу російська армія завдала по Україні 4 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснила 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Також вночі окупанти вчергове випустили по Україні "Шахеди".
Яка ситуація на фронті
Втрати окупантів
Наші захисники продовжують нищити ворога на фронті. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім цього, Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.
Натомістть підрозділи ракетних військ завдали удару по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах ворога.