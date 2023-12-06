Так, у Генштабі повідомили, що впродовж минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Це значно більше, ніж днем раніше.

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Вороог проодовжує терор українців

За минулу добу російська армія завдала по Україні 4 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснила 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також вночі окупанти вчергове випустили по Україні "Шахеди".

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 26 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області; Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області.

На Бахмутському напрямку воїни відбили 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку ворог атакував в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Захисники відбили напад загарбників.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу та завдають вогневого ураження по тилах противника.

Втрати окупантів

Наші захисники продовжують нищити ворога на фронті. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім цього, Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Натомістть підрозділи ракетних військ завдали удару по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах ворога.

Зазначимо, що за останню добу російська армія втратила на фронті 1 270 одиниць живої сили.