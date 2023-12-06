Несмотря на постоянные прилеты и отсутствие всех коммуникаций, по состоянию на утро 6 декабря в населенном пункте остаются 1282 человека. К счастью, детей уже давно нет, сказал 24 Каналу глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

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По его словам, эвакуация продолжается, но за последнюю неделю ее темп существенно снизился. Если раньше выезжало до 20 человек, то теперь – до 5–6.

В каких условиях живет Авдеевка

В городе уже долгое время нет никаких коммуникаций. Электричество, газ и тепло были в последний раз весной 2022 года, а централизованная вода – еще до полномасштабного вторжения.

С осени 2022 года все живут в подвалах. Там стоят буржуйки, люди их разжигают. Враг запускает "Орланы", видит, откуда идет дым, и туда прилетают КАБы, ствольная артиллерия больших калибров,

– отметил Барабаш.

Если до полномасштабной войны люди еще как-то передвигались по городу, ходили друг к другу в гости, то теперь мелкими перебежками за гуманитаркой – и обратно.

Почему люди не уезжают из Авдеевки

Прежде всего, надо понимать нашу украинскую ментальность: "Мой дом – моя крепость". Даже если эта крепость разрушена, все равно это "моя земля",

– подчеркнул Барабаш.

В частности, люди боятся дороги, которую постоянно обстреливают россияне. Но самый главный страх – больше никогда не вернуться домой.

Несмотря на все, в Авдеевке остаются люди: смотрите видео 24 Канала

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