Российские оккупанты перешли к новой тактике, указывающей на серьезность их намерений. Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, заметив, что существенных успехов возле Авдеевки у россиян пока нет.

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Приказ Путина

Враг не оставляет ни желания, ни попыток взять Авдеевку любой ценой. Ни людей, ни техники при этом не считают.

За последнюю неделю они идут в лобовые штурмы, что говорит о том, что им действительно дана такая команда. Очевидно, решение не принимали военные, а, пожалуй, лично Путин, что Авдеевка должна быть взята,

– подчеркнул Виталий Барабаш.

Всеми своими действиями российские оккупанты показывают, что хотят даже зайти в город. Хотя при этом уличные бои им удаются очень сложно, но команду будут выполнять, чего бы это им не стоило.

С 10 октября, когда началось обострение на Авдеевском направлении, карта боевых действий почти не изменилась.

"У российских генералов, глядя на Авдеевку, появится желание все же это кольцо замкнуть. Они начали эту стратегию реализовывать, а учитывая то, что у них на всех других направлениях есть проблемы, да и в самой России их много, какие-то" победы "надо", – объяснил Барабаш.

К тому же, в России вскоре начнутся предвыборные кампании. Поэтому Владимиру Путину показалось, что именно Авдеевка ближе всего к "победе", которая ему нужна.

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Потери россиян безумны

Как и с начала полномасштабной войны, ожидания россиян разбились о жестокую реальность. Вооруженные Силы Украины снова сломали их планы.

Они думали, что это будет легкая прогулка по Авдеевке. Когда началось это обострение, они вообще колоннами ехали, как на парад,

– рассказал глава Авдеевской ГВА.

Однако, опять же, произошло не так, как думалось, и теперь потери россиян на Авдеевском направлении в разы больше, чем на всех остальных. В частности, чем на Бахмутском направлении.

"Даже в перехватах и пленные рассказывают, что Бахмут был адом, но Авдеевка является беспросветным адом", – добавил Барабаш.

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