Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу, что бои за город усилились. Атаки российских захватчиков направлены на гражданских жителей и на позиции украинской армии.

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Какая ситуация возле коксохима

Следует различать Авдеевскую промзону и коксохимический завод. Коксохим расположен на въезде, а промзона на выезде, в сторону Ясиноватой. Россияне не оставляют попыток попасть на коксохим, а штурмы продолжаются днем и ночью.

"На Авдеевской промке также продолжаются очень сложные бои, последние полторы недели там просто ад", – сказал Виталий Барабаш.

Что происходит в районе коксохима: смотрите видео

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