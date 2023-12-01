Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал 24 Каналу о ситуации возле Авдеевки. Он объяснил, почему враг упорно продолжает штурмовать населенный пункт.
Вашему вниманию Штурмы пехоты России вблизи Авдеевки представляют угрозу, но не приведут к продвижению, – ISW
"С военной точки зрения, Авдеевка не имеет никакого стратегического значения. <...> Для врага это политическая цель, потому что российская армия больше года не имела никаких побед, а только поражения", – констатировал Костенко.
Так, последним "достижением" россиян стал частичный захват Бахмута. Более того, это сделали не солдаты, а наемники ЧВК "Вагнера", которые еще и нанесли репутационные потери российской армии.
Почему именно Авдеевка
Россия выбрала для активизации именно Авдеевку, потому что это узнаваемый населенный пункт. Город расположен в 13 километрах от Донецка и еще с 2014 года полуокружен российскими силами.
Костенко отметил важность линий обороны вокруг Авдеевки, чтобы иметь возможность отойти в любой момент. Ситуация возле города довольно угрожающая, потому что для достижения своей цели враг не жалеет живой силы.
Ситуация возле Авдеевки: последние новости
- В Генштабе ВСУ заявили, что Россия не оставляет попыток окружить Авдеевку, для чего применяет также авиацию. Однако украинские военные крепко стоят на своих позициях и наносят врагу значительные потери.
- В последние недели оккупанты активизировались в промышленной зоне с целью захвата Авдеевского коксохимического завода. Однако защитники полностью контролируют ситуацию, как и предприятие.
- В то же время россиянам удалось достичь условного прогресса на Авдеевском направлении. Однако незначительное продвижение стоило им тысячи жертв.