Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів 24 Каналу про ситуацію біля Авдіївки. Він пояснив, чому ворог вперто продовжує штурмувати населений пункт.

До вашої уваги Штурми піхоти Росії поблизу Авдіївки становлять загрозу, але не призведуть до просування, – ISW

"З воєнного погляду, Авдіївка не має жодного стратегічного значення. <...> Для ворога це політична ціль, тому що російська армія понад рік не мала жодних перемог, а тільки поразки", – констатував Костенко.

Так, останнім "досягненням" росіян стало часткове захоплення Бахмута. Ба більше, це зробили не солдати, а найманці ПВК "Вагнера", які ще й завдали репутаційних втрат російській армії.

Чому саме Авдіївка

Росія обрала для активізації саме Авдіївку, тому що це впізнаваний населений пункт. Місто розташоване за 13 кілометрів від Донецька і ще з 2014 року напів оточене російськими силами.

Костенко наголосив на важливості ліній оборони навколо Авдіївки, щоб мати змогу відійти в будь-який момент. Ситуація біля міста доволі загрозлива, бо для досягнення своєї мети ворог не шкодує живої сили.

Зверніть увагу! У британській розвідці повідомили, що під Авдіївкою російські окупанти зазнали найбільших втрат за 2023 рік. Вони сподівались швидко захопити місто, але не можуть.

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