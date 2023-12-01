Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу, що бої за місто посилились. Атаки російських загарбників спрямовані на цивільних мешканців і на позиції української армії.
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Яка ситуація біля коксохіму
Варто розрізняти Авдіївську промзону та коксохімічний завод. Коксохім розташований на в'їзді, а промзона на виїзді, у бік Ясинуватої. Росіяни не полишають спроб потрапити на коксохім, а штурми тривають вдень і вночі.
"На Авдіївській промці також тривають дуже складні бої, останні півтора тижня там просто пекло", – сказав Віталій Барабаш.
Що відбувається в районі коксохіму: дивіться відео
Ситуація біля Авдіївки: актуальні новини
- Розвідка Великої Британії повідомляє про величезні втрати росіян за останні тижні. Причиною цього називають бої за Авдіївку. Раніше за кількістю втрат найбільш "смертоносним" місяцем вважали березень 2023 року, коли тривала битва за Бахмут. Тоді Росія втрачала по 776 окупантів на день. Наразі втрати країни-агресорки за листопад оцінюють у 931 одиниці особового складу на день.
- Авдіївський напрямок є одним із найскладніших на всій лінії фронту. Однак українські воїни мужньо тримають оборону та відбивають атаки ворога. У пресслужбі Сил спеціальних операцій 1 грудня повідомили, що лише за годину їхні снайпери знищили 12 бійців ворожої армії. Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій наших військових, отримали поранення.
- Росіяни дедалі частіше використовують касетний боєприпас РБК-500. Його вага 500 кілограмів, така зброя здатна випускати від 100 до 350 суббоєприпасів. Окупанти запускають ці бомби далеко від цілі. Це знижує їхню точність, але є більш безпечним для російських літаків.