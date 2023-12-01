Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу, що бої за місто посилились. Атаки російських загарбників спрямовані на цивільних мешканців і на позиції української армії.

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Яка ситуація біля коксохіму

Варто розрізняти Авдіївську промзону та коксохімічний завод. Коксохім розташований на в'їзді, а промзона на виїзді, у бік Ясинуватої. Росіяни не полишають спроб потрапити на коксохім, а штурми тривають вдень і вночі.

"На Авдіївській промці також тривають дуже складні бої, останні півтора тижня там просто пекло", – сказав Віталій Барабаш.

Що відбувається в районі коксохіму: дивіться відео

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