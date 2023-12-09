Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал в эфире телемарафона, что более 90% боеприкосновений прошедших суток произошло именно на двоих вышеупомянутых направлениях. В ISW объясняли, почему именно там враг сосредотачивает усилия.

Смотрите также Более 40 тысяч оккупантов: в ВСУ рассказали, что происходит на Авдеевском направлении

Какая ситуация в районе Авдеевки

Для атак в течение 8 декабря 2023 года российские захватчики не использовали авиацию.

Значительно уменьшилось количество применения дронов-камикадзе, но очень активно привлекается артиллерия и пехотные подразделения. Также там, где это возможно для противника – бронетехника,

– рассказал Александр Штупун.

Также враг бьет из реактивных систем залпового огня по дорогам и населенным пунктам. Оккупанты пытаются усложнить нашу логистику.

ВСУ отбивают атаки врага

Спикер Сил обороны Таврического направления рассказал, что на Авдеевском направлении было 35 атак противника. Речь идет о территории восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

Несмотря на все, наши военные отразили атаки российских оккупантов,

– рассказал Шпутун.

По его словам, на Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага. Там Россия атакует в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там наши защитники за сутки отразили 24 атаки.

Что касается Шахтерского и Запорожского направления, то активность врага там не велика.

Обратите внимание! Александр Штупун рассказал, что оккупанты перед бросанием пехоты вперед обычно проводят артиллерийскую подготовку и удары авиацией. Оккупанты пытаются выбить пехоту и технику, а затем вперед бросают бронетехнику. Россияне уменьшают применение авиации, чтобы вражеские бомбы (не точные) не попадали в их же атакующие подразделения.

Какая ситуация на Авдеевском направлении: последние новости