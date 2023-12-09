Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал в эфире телемарафона, что более 90% боеприкосновений прошедших суток произошло именно на двоих вышеупомянутых направлениях. В ISW объясняли, почему именно там враг сосредотачивает усилия.
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Какая ситуация в районе Авдеевки
Для атак в течение 8 декабря 2023 года российские захватчики не использовали авиацию.
Значительно уменьшилось количество применения дронов-камикадзе, но очень активно привлекается артиллерия и пехотные подразделения. Также там, где это возможно для противника – бронетехника,
– рассказал Александр Штупун.
Также враг бьет из реактивных систем залпового огня по дорогам и населенным пунктам. Оккупанты пытаются усложнить нашу логистику.
ВСУ отбивают атаки врага
Спикер Сил обороны Таврического направления рассказал, что на Авдеевском направлении было 35 атак противника. Речь идет о территории восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.
Несмотря на все, наши военные отразили атаки российских оккупантов,
– рассказал Шпутун.
По его словам, на Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага. Там Россия атакует в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там наши защитники за сутки отразили 24 атаки.
Что касается Шахтерского и Запорожского направления, то активность врага там не велика.
Какая ситуация на Авдеевском направлении: последние новости
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские оккупанты получили четкие временные рамки относительно наступления – захватить Авдеевку и Купянск до выборов в России. Последние запланированы на 15 – 17 марта 2024 года.
- Александр Штупун рассказывал ранее, что россияне на Таврическое направление перекидывают резервы. По словам спикера, к новоприбывшим относятся хуже, чем к животным.
- Именно поэтому оккупанты на Авдеевском направлении теряют до 300 – 400 человек в сутки. В общей сложности на Авдеевском направлении действует более 40 тысяч российских захватчиков.