Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що росіяни не здатні подолати оборону ЗСУ, яка будувалась з 2014 року. Тим часом українські військові відбили один із териконів у межах Горлівки.

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Світан зазначив, що росіяни не зможуть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Вони не зможуть подолати оборону, яка там будувалась з 2014 року. Однак такі політичні цілі в росіян лишаються й вони будуть намагатись їх виконати.

А ось до кордону, наприклад, Херсонської області, вони навіть не думають дійти. Немає ніякої можливості переправитись через Дніпро та дійти до Миколаївської області. Вони це питання навіть у повітря не підіймають. Така ж картина і по Запоріжжю,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Чому не можна ігнорувати тривоги, навіть під час атак БпЛА?

Льотчик-інструктор пояснив нічну атаку БпЛА по Україні. Захисникам неба вдалось збити 41 Шахед. Однак ігнорувати повітряні тривоги при атаках БпЛА не слід. Наші війська збивають майже всі цілі, але не всі вибухають у небі.

"Ігнорувати повітряні тривоги, особливо під час атак хвилями не можна. Навіть якщо половина падає, вона завдасть серйозної шкоди, бо ті, що не вибухнули в небі, вибухнуть одразу при падінні та контакті з будь-якою поверхнею", – наголосив військовий експерт.

Хто спричинив вибухи в Білорусі?

За словами Світана, вибухи в Білорусі, що пролунали на електростанції, це робота тамтешніх партизанів. Хоча паралельно КДБ Білорусі заявило, що Польща формує ДРГ для заходу в Білорусь. Як зазначив полковник запасу ЗСУ, партизанські загони в Білорусі якісно працюють ще з часів Другої світової війни.

Білоруське підпілля, свого часу коли Росія 1,5 – 2 роки тому заходила в Білорусь, підривала потяги. Там працювали серйозні групи, які на якийсь відсоток зменшили можливості російської армії наступати з боку Білорусі,

– підкреслив льотчик-інструктор.

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