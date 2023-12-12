Про успіхи ЗСУ Верховний Головнокомандувач розповів 12 грудня 2023 року. Варто зауважити, що Горлівка перебуває в окупації з 2014 року.

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Що відомо про успіхи ЗСУ

Володимир Зеленський розповів, що штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади – наші герої.

Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент України також показав відео Сухопутних військ України. На кадрах видно наших військових та російських окупантів, яких ЗСУ взяли у полон під час операції на одному з териконів Горлівки.