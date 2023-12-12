Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що зараз бойові дії на лівобережжі Херсонщини йдуть за українським сценарієм.

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ЗСУ частково відтягнули росіян від інших напрямків

Росіяни виставили проти українського тактичного десанту абсолютно неспівмірні сили. Операція ЗСУ на лівобережжі Херсонщини ввійде в підручники з військово-оперативного мистецтва.

Сили оборони діють окремими підрозділами, водночас проти українських захисників генерал Міхаіл Теплинський, який є головнокомандувачем повітрянодесантних військ Росії, зосередив цілу дивізію.

Наші дії на лівому березі Дніпра – це створення широкої смуги сірої зони, з якої ми погрожуємо противнику й завдаємо нищівних ударів. Я дуже остерігаюся називати це плацдармом,

– мовив Грабський.

Українські військові вже виконали завдання, адже відтягнули значні контингенти російських військ від інших напрямків.

Яких успіхів досягли Сили оборони

Противник зосередив на лівобережжі Херсонщини достатньо серйозні ресурси, а ЗСУ перекинути підрозділи значно складніше. Втім, відволікаючі дії наші захисники виконують блискавично.

Ми завдаємо удари, противник так само намагається відтіснити нас на правобережжя Херсонщини,

– зазначив військовий експерт.

Не слід забувати, що правий берег Дніпра вищий, тому ефективність використання артилерії та інших вогневих засобів ураження значно вища. Це дозволяє Силам оборони й прикривати свої підрозділи, які перебувають у складній ситуації, тому що стримують сильний переважаючий контингент ворожих військ, а також завдавати ударів по росіянах.

"Така ситуація зараз склалася і тому говорити про те, що ворог ще намагатиметься перекидати сили було б занадто оптимістично. Українські бійці й так виконали вже завдання й бойові дії ідуть по нашому сценарію", – додав Грабський.

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