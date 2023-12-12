Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що зараз бойові дії на лівобережжі Херсонщини йдуть за українським сценарієм.
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ЗСУ частково відтягнули росіян від інших напрямків
Росіяни виставили проти українського тактичного десанту абсолютно неспівмірні сили. Операція ЗСУ на лівобережжі Херсонщини ввійде в підручники з військово-оперативного мистецтва.
Сили оборони діють окремими підрозділами, водночас проти українських захисників генерал Міхаіл Теплинський, який є головнокомандувачем повітрянодесантних військ Росії, зосередив цілу дивізію.
Наші дії на лівому березі Дніпра – це створення широкої смуги сірої зони, з якої ми погрожуємо противнику й завдаємо нищівних ударів. Я дуже остерігаюся називати це плацдармом,
– мовив Грабський.
Українські військові вже виконали завдання, адже відтягнули значні контингенти російських військ від інших напрямків.
Яких успіхів досягли Сили оборони
Противник зосередив на лівобережжі Херсонщини достатньо серйозні ресурси, а ЗСУ перекинути підрозділи значно складніше. Втім, відволікаючі дії наші захисники виконують блискавично.
Ми завдаємо удари, противник так само намагається відтіснити нас на правобережжя Херсонщини,
– зазначив військовий експерт.
Не слід забувати, що правий берег Дніпра вищий, тому ефективність використання артилерії та інших вогневих засобів ураження значно вища. Це дозволяє Силам оборони й прикривати свої підрозділи, які перебувають у складній ситуації, тому що стримують сильний переважаючий контингент ворожих військ, а також завдавати ударів по росіянах.
"Така ситуація зараз склалася і тому говорити про те, що ворог ще намагатиметься перекидати сили було б занадто оптимістично. Українські бійці й так виконали вже завдання й бойові дії ідуть по нашому сценарію", – додав Грабський.
Більше про дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
- 17 листопада стало відомо, що Сили оборони закріпилися на позиціях на лівому березі Херсонської області. Нині наші захисники успішно проводять операції на лівому березі Херсонщини, ліквідуючи ворога. У зв'язку з такими подіями ворог намагається здійснити перегрупування.
- Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові закріпилися у районі села закріпились і завдають потужних втрат російським окупантам. Крім того, вона зауважила, що морально-психологічний стан ворога підірваний.
- Журналісти видання CNN переконані, що дії Сил оборони на лівому березі Херсонщини дадуть Києву стартову точку для просування далі на південь у бік окупованого Криму.