Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що відбувається на лівому березі Дніпра. За її словами, ворогу там тривожно.
До теми Окупанти на Херсонщині пиячать і стають жертвами партизанів: в "Атеш" розповіли про ситуацію
"Бачимо неспокій ворожого війська, бо є присутність (українських бійців – 24 Канал), і вона досить стабільна. Їх це дуже нервує – морально-психологічний стан ворога підірваний", – констатувала Гуменюк.
Крім того, цьому посприяла результативна контрбатарейна боротьба, завдяки якій Сили оборони знищують потужності ворога.
Крім морських піхотинців, на лівобережжі Херсонщини працюють й інші підрозділи.
Захисникам нелегко
Попри успіхи на лівому березі Дніпра, українські військові мають труднощі. Зокрема, у питанні логістики, яка пов'язана з подоланням річкової перепони.
Треба усвідомлювати, що проведення бойових дій у таких умовах надзвичайно важке. Ми говорили про те, що сили противника на лівому березі потужні,
– наголосила Гуменюк.
Ба більше, окупанти можуть підтягувати резерви – поки що не всі логістичні маршрути перерізані. Але українські сили над цим працюють.
Ситуація на лівобережжі Херсонщини: останні новини
- Українські спецпризначенці за допомогою дронів знищили командно-спостережний пункт ворога в Олешках. Росіяни були заскочені зненацька – на момент удару вони спокійно їли.
- Водночас окупанти намагаються витіснити Сили оборони. Для цього ворог постійно змінює тактику. Зокрема, останнім часом він закидає невеликі групи десанту в тил українських підрозділів.
- Попри все, новий напрямок фронту залишається перспективним для українських військових. Захисники можуть потенційно загрожувати російському контролю над окупованим Кримом.