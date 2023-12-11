Речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що відбувається на лівому березі Дніпра. За її словами, ворогу там тривожно.

До теми Окупанти на Херсонщині пиячать і стають жертвами партизанів: в "Атеш" розповіли про ситуацію

"Бачимо неспокій ворожого війська, бо є присутність (українських бійців – 24 Канал), і вона досить стабільна. Їх це дуже нервує – морально-психологічний стан ворога підірваний", – констатувала Гуменюк.

Крім того, цьому посприяла результативна контрбатарейна боротьба, завдяки якій Сили оборони знищують потужності ворога.

Контрбатарейна боротьба – комплекс організаційних, розвідувальних і вогневих заходів з ураження вогневих підрозділів та пунктів управління противника.

Крім морських піхотинців, на лівобережжі Херсонщини працюють й інші підрозділи.

Захисникам нелегко

Попри успіхи на лівому березі Дніпра, українські військові мають труднощі. Зокрема, у питанні логістики, яка пов'язана з подоланням річкової перепони.

Треба усвідомлювати, що проведення бойових дій у таких умовах надзвичайно важке. Ми говорили про те, що сили противника на лівому березі потужні,

– наголосила Гуменюк.

Ба більше, окупанти можуть підтягувати резерви – поки що не всі логістичні маршрути перерізані. Але українські сили над цим працюють.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: останні новини