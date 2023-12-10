Зранку 10 грудня у партизанському русі "Атеш" зауважили, що спостерігають за російськими військовими у Новоолексіївці. Вона розташована поблизу Генічеська та Чонгара. І там окупантів часто можна побачити далеко не у бойовій готовності.

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Російські загарбники пиячать

Отже, агенти руху "Атеш" повідомили, що у цьому населеному пункті часто можна натрапити на п'яних російських військових. І це чудова нагода для партизанів виловлювати ворогів, а також ліквідовувати їх.

Як зазначають в "Атеш", відомо про низький моральний дух ворога. Він пов'язаний зі значними втратами на фронті.

Число наших переслідувачів тільки зростає! Опір набиратиме все більших обертів, поки останній російський військовий не буде ліквідований!

– наголошують в "Атеш".

ЗСУ тримають плацдарми на лівому березі Херсонщини

Нагадаймо, що неймовірними зусиллями нашим захисникам вдається продовжувати тримати плацдарми на лівому березі Херсонщини. У них надзвичайно важливе значення для подальшого просування наших військових на Півдні. Зокрема, до тимчасово окупованого півострова Крим.

Водночас військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу сказав, що кількість наших військових, котрі утримують плацдарми, значно менша за кількість окупантів, яка їм протистоїть. На цій ділянці ворог накопичив чисельність особового складу, яка дорівнює щонайменше 2 – 3 бригадам.

Відомо про кілька плацдармів, зокрема неподалік селища Кринки, де точаться бойові дії. Влітку також був наступ під Антонівським мостом. Фіксується присутність українських морпіхів у населених пунктах Козачі Лагері, Пойма та Підстепне.

Честь і хвала українській морській піхоті, артилеристам, дронщикам, які утримують плацдарми. Завдяки їм ми маємо перевагу правого берега та чудову роботу нашої артилерії та дронів,

– зазначив військовий експерт.

Варто також розуміти, що у плацдармів є два сценарії розвитку: