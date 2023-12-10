Утром 10 декабря в партизанском движении "Атеш" отметили, что наблюдают за российскими военными в Новоалексеевке. Она расположена вблизи Генического и Чонгара. И там оккупантов часто можно увидеть далеко не в боевой готовности.
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Российские захватчики пьют
Итак, агенты движения "Атеш" сообщили, что в этом населенном пункте часто можно встретить пьяных русских военных. И это отличный повод для партизан вылавливать врагов, а также ликвидировать их.
Как отмечают в "Атеш", известно о низком нравственном духе врага. Он связан со значительными потерями на фронте.
Число наших преследователей только растет! Сопротивление будет набирать все большие обороты, пока последний российский военный не будет ликвидирован!
– подчеркивают в "Атеш".
ВСУ держат плацдармы на левом берегу Херсона
Напомним, что невероятными усилиями нашим защитникам удается продолжать держать плацдармы на левом берегу Херсонщины. У них очень важное значение для дальнейшего продвижения наших военных на Юге. В частности, к временно оккупированному полуострову Крым.
В то же время военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала сказал, что количество наших военных, удерживающих плацдармы, значительно меньше количества противостоящих им оккупантов. На этом участке враг накопил численность личного состава, которая равна не менее 2 – 3 бригадам.
Известно о нескольких плацдармах, в частности неподалеку от поселка Крынки, где идут боевые действия. Летом тоже было наступление под Антоновским мостом. Фиксируется присутствие украинских морпехов в населенных пунктах Казачьи Лагеря, Пойма и Подстепное.
Честь и хвала украинской морской пехоте, артиллеристам, дронщикам, удерживающим плацдармы. Благодаря им мы имеем преимущество правого берега и отличную работу нашей артиллерии и дронов,
– отметил военный эксперт.
Следует также понимать, что у плацдармов есть два сценария развития:
- они расширяются, туда перебрасывают дополнительные силы, чтобы разворачивать наступление в определенных направлениях;
- их могут рано или поздно ликвидировать, если расширение не произойдет.