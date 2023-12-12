Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что сейчас боевые действия на левобережье Херсона идут по украинскому сценарию.

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ВСУ частично отвлекли россиян от других направлений

Россияне выставили против украинского тактического десанта совершенно несоразмерные силы. Операция ВСУ на левобережье Херсона войдет в учебники по военно-оперативному искусству.

Силы обороны действуют отдельными подразделениями, в то же время против украинских защитников генерал Михаил Теплинский, главнокомандующий воздушно-десантными войсками России, сосредоточил целую дивизию.

Наши действия на левом берегу Днепра – это создание широкой полосы серой зоны, с которой мы угрожаем противнику и наносим сокрушительные удары. Я очень опасаюсь называть это плацдармом,

– сказал Грабский.

Украинские военные уже выполнили задачу, ведь оттащили значительные контингенты российских войск от других направлений.

Каких успехов добились Силы обороны

Противник сосредоточил на левобережье Херсона достаточно серьезные ресурсы, а ВСУ перебросить подразделения значительно сложнее. Впрочем, отвлекающие действия наши защитники выполняют молниеносно.

Мы наносим удары, противник так же пытается оттеснить нас на правобережье Херсонщины,

– отметил военный эксперт.

Не следует забывать, что правый берег Днепра выше, поэтому эффективность использования артиллерии и других огневых средств поражения значительно выше. Это позволяет Силам обороны и прикрывать свои подразделения, которые находятся в сложной ситуации, потому что сдерживают сильный преобладающий контингент вражеских войск, а также наносить удары по россиянам.

"Такая ситуация сейчас сложилась и поэтому говорить о том, что враг еще будет пытаться перебрасывать силы было бы слишком оптимистично. Украинские бойцы и так уже выполнили задачи и боевые действия идут по нашему сценарию", – добавил Грабский.

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