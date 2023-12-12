Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что сейчас боевые действия на левобережье Херсона идут по украинскому сценарию.
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ВСУ частично отвлекли россиян от других направлений
Россияне выставили против украинского тактического десанта совершенно несоразмерные силы. Операция ВСУ на левобережье Херсона войдет в учебники по военно-оперативному искусству.
Силы обороны действуют отдельными подразделениями, в то же время против украинских защитников генерал Михаил Теплинский, главнокомандующий воздушно-десантными войсками России, сосредоточил целую дивизию.
Наши действия на левом берегу Днепра – это создание широкой полосы серой зоны, с которой мы угрожаем противнику и наносим сокрушительные удары. Я очень опасаюсь называть это плацдармом,
– сказал Грабский.
Украинские военные уже выполнили задачу, ведь оттащили значительные контингенты российских войск от других направлений.
Каких успехов добились Силы обороны
Противник сосредоточил на левобережье Херсона достаточно серьезные ресурсы, а ВСУ перебросить подразделения значительно сложнее. Впрочем, отвлекающие действия наши защитники выполняют молниеносно.
Мы наносим удары, противник так же пытается оттеснить нас на правобережье Херсонщины,
– отметил военный эксперт.
Не следует забывать, что правый берег Днепра выше, поэтому эффективность использования артиллерии и других огневых средств поражения значительно выше. Это позволяет Силам обороны и прикрывать свои подразделения, которые находятся в сложной ситуации, потому что сдерживают сильный преобладающий контингент вражеских войск, а также наносить удары по россиянам.
"Такая ситуация сейчас сложилась и поэтому говорить о том, что враг еще будет пытаться перебрасывать силы было бы слишком оптимистично. Украинские бойцы и так уже выполнили задачи и боевые действия идут по нашему сценарию", – добавил Грабский.
Больше о действиях ВСУ на левобережье Херсона
- 17 ноября стало известно, что Силы обороны укрепились на позициях на левом берегу Херсонской области. Сейчас наши защитники успешно проводят операции на левом берегу Херсона, ликвидируя врага. В связи с такими событиями враг пытается осуществить перегруппировку.
- Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные закрепились в районе села Крынки и наносят мощные потери российским оккупантам. Кроме того, она отметила, что морально-психологическое состояние врага подорвано.
- Журналисты издания CNN убеждены, что действия Сил обороны на левом берегу Херсона дадут Киеву стартовую точку для продвижения дальше на юг в сторону оккупированного Крыма.