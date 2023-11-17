Вооруженные Силы успешно проводят операции на левом берегу, устраняя врага. Однако сообщать все детали по состоянию на данный момент не будут.
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Россияне рассматривали побег
Представитель Главного управления разведки Евгений Ерин рассказал, что в связи с успешными действиями ВСУ на левом берегу враг будет пытаться осуществить перегруппировку. В российских силах, действующих в регионе, выстроена многоэшелонированная система обороны.
Также в ГУР отметили, что оккупанты уже рассматривали сценарий отступления раньше. Однако как будет дальше неизвестно.
Я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Дальше как будет развиваться ситуация – мы увидим,
– подчеркнул Ерин.
Он добавил, что украинская армия продолжает учить слабые места российской обороны.
ВСУ закрепились на левом берегу
- Утром 17 ноября Морская пехота ВСУ официально подтвердила действия украинских сил на левом берегу Херсонской области Там добавили, что им удалось закрепиться на нескольких плацдармах.
- Также там поделились потерями российской армии в ходе этой спецоперации. С начала боевых действий на левом берегу Днепра оккупанты потеряли 1216 убитыми и 2217 ранеными. Также ВСУ ликвидировали 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники.
- Концентрация российских сил на Херсонском направлении высока, однако они растянуты вдоль реки. Оккупантам там неудобно воевать, они просто не могут "закопаться" у берега из-за большого количества грунтовых вод.