Збройні Сили успішно проводять операції на лівому березі, ліквідовуючи ворога. Однак повідомляти всі деталі станом на зараз не будуть.
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Росіяни розглядали втечу
Представник Головного управління розвідки Євген Єрін розповів, що у зв'язку з успішними діями ЗСУ на лівому березі, ворог намагатиметься здійснити перегрупування. У російських сил, що діють у регіоні, вибудована багатоешелонована система оборони.
Також у ГУР зазначили, що окупанти вже розглядали сценарій відступу раніше. Однак як буде далі наразі невідомо.
Я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і припускали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як розвиватиметься ситуація – ми побачимо,
– наголосив Єрін.
Він додав, що українська армія продовжує вивчати слабкі місця російської оборони.
ЗСУ закріпилися на лівому березі
- Зранку 17 листопада Морська піхота ЗСУ офіційно підтвердила дії українських сил на лівому березі Херсонської області. Там додали, що їм вдалося закріпитися на декількох плацдармах.
- Також там поділилися втратами російської армії у ході цієї спецоперації. З початку бойових дій на лівому березі Дніпра окупанти втратили 1216 вбитими та 2217 пораненими. Також ЗСУ ліквідували 24 танки,89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки тощо.
- Концентрація російських сил на Херсонському напрямку висока, однак вони розтягнуті вздовж річки. Окупантам там незручно воювати, вони просто не можуть "закопатися" поблизу берега через велику кількість ґрунтових вод.