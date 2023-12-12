Об успехах ВСУ Верховный Главнокомандующий рассказал 12 декабря 2023 года. Следует отметить, что Горловка находится в оккупации с 2014 года.

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Что известно об успехах ВСУ

Владимир Зеленский рассказал, что штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады – наши герои.

Несмотря на сложные условия, отразила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент также показал видео Сухопутных войск Украины. На кадрах видны наши военные и российские оккупанты, которых ВСУ взяли в плен во время операции на одном из терриконов Горловки.

ВСУ добились успехов на терриконе Горловки: смотрите видео