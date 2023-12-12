По словам президента, в Сухопутных войсках воюют около 600 000 воинов разных родов войск. Он поблагодарил их за возможность гордиться мощью украинской армии.

Смотрите также Силы обороны отразили более 40 атак на Авдеевском направлении: карта боевых действий на 12 декабря

Он отметил, что многие бойцы отмечены государственными наградами.

Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел за возможность гордиться могуществом украинской армии. Многих мы сегодня вспоминаем, когда чествуем украинских героев, отдавших свои жизни ради нашего государства и людей,

– заявил Зеленский.

В Сухопутных войсках Украины воюет 600 тысяч военных / Фото из телеграмму Владимира Зеленского

"Основа украинской армии"

Со своей стороны главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в поздравлении назвал Сухопутные войска "надежной основой украинской армии".

"Второй год подряд мы отмечаем этот день в условиях великой войны, защищая страну от российского вражеского нашествия. Вы – надежная основа украинской армии. Крепкий щит и острое копье, беспощадно уничтожающее противника! Вы знаете цену каждого клочка украинской земли", – отметил Залужный.

Справка. День Сухопутных войск, который отмечают ежегодно 12 декабря, был установлен указом Президента Украины от 18 октября 1997 для отличия заслуг Сухопутных войск как многочисленного вида Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства.