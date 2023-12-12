За словами президента, у Сухопутних військах воюють майже 600 000 воїнів різних родів військ. Він подякував їм за можливість пишатися міццю української армії.

Дивіться також Сили оборони відбили понад 40 атак на Авдіївському напрямку: карта бойових дій на 12 грудня

Він зазначив, що багато бійців відзначені державними нагородами.

Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл за можливість пишатися могутністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави та людей,

– заявив Зеленський.

У Сухопутних військах України воює 600 тисяч військових / Фото з телеграму Володимира Зеленського

"Основа української армії"

Зі свого боку головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у привітанні назвав Сухопутні війська "надійною основою української армії".

"Другий рік поспіль ми відзначаємо цей день в умовах великої війни, захищаючи країну від російської ворожої навали. Ви – надійна основа української армії. Міцний щит та гострий спис, що нещадно знищує противника! Ви знаєте ціну кожного клаптика української землі", – зазначив Залужний.

Довідка. День Сухопутних військ, який відзначають щороку 12 грудня, був встановлений указом Президента України від 18 жовтня 1997 року для відзначення заслуг Сухопутних військ як найчисленнішого виду Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави.