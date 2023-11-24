Вместе с тем в России и на оккупированных территориях очень неспокойно, постоянно что-то взрывается и детонирует. Эти события и бои на фронте в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

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Куда бьют россияне

В ночь на 24 ноября Россия в очередной раз пыталась обстрелять Украину. Запустили дроны типа "Шахед" и крылатые ракеты Х-59. Целью стал Староконстантинов на Хмельнитчине.

Они уверены, что там уже стоят F-16. Так как в 2018 году там стояли самолеты F-15. Пытаются туда достать, но не выходит. Им приходится проходить сквозь серьезную систему обороны,

– заметил Свитан.

Подобной целью для врага стал и город Миргород Полтавской области. Там в свое время базировались самолеты F-16, стоявшие для защиты неба во время олимпиады 2012 года.

Однако в Украине сотни аэродромов оперативного уровня, которые могут принять западную авиацию, поэтому работа россиян по этим двум площадкам является, по меньшей мере, неэффективной, отметил военный эксперт.

Уже наработаны механизмы рассредоточения каждой единицы западной авиации, когда Украина ее получит, как это происходило в день полномасштабного вторжения россиян. Тогда за полчаса до ракетных обстрелов подняли в небо всю украинскую авиацию и перегруппировали, так удалось сохранить технику, летный и обслуживающий персонал.

Полный анализ фронта от Романа Свитана: смотреть видео

Взрывы в России и на ТОТ

В то же время, украинское военное командование прекрасно знает, где размещена авиация врага. Накануне агрессор заявил о попытке атаки беспилотниками по объектам на территории Крыма и Волгоградской области. Известно, что произошло две массированные атаки в районе аэродромов Джанкой и Новофедоровки.

Полковник запаса объяснил, что с территории России по железной дороге техника и военное снаряжение отправляется к Джанкой, а оттуда тремя ветвями на разные отрезки фронта и на юг Крыма.

Джанкой используется как своеобразный хаб, там происходит разгрузка, сортировка и т.д. Поэтому это серьезная цель для наших летательных аппаратов, в частности, беспилотников и ракет. В Крыму буквально через день работают наши средства дальнего поражения,

– добавил аналитик.

Бои у Авдеевки

Генерал ВСУ Александр Тарнавский отчитался, что россияне на восточном фронте начали третью попытку штурмовать Авдеевку. В частности, используются кассетные снаряды РБК-500.

Однако работать этим типом оружия в современных условиях неэффективно, объяснил Свитан.

Эти бомбы применяются в режиме свободного падения, когда пилот выходит на поле, видит наступающую пехоту противника и накрывает эту территорию непосредственно над противником. Так можно работать на открытых участках, на полях, но в посадках или в лесу это оружие фактически неэффективно.

Россияне сейчас пытаются переформатировать эти бомбы в управляемые, добавляя к ним крылья иранского производства. Далее сбрасывают их в нескольких десятках километров от поля боя в надежде, что бомба найдет цель по координатам. Однако наша пехота динамично двигается постоянно, меняя свое расположение раньше, чем данные вводятся в бомбу и происходит запуск.

Успехи ВСУ в направлении Горловки

В последние недели в ВСУ фиксируются продвижение в сторону Горловки недалеко от Шумов и Южного. Бойцы с этого направления сообщают, что с террикона россиян уже выбили, и до города осталось 7 – 8 километров.

Свитан обьяснил, что украинская армия сейчас занимает высоты в восточном направлении, с которых двигаться и наступать на противника легче.

Вероятно, сейчас активизируются направление, о котором мы говорили. Когда пойдут дожди на Донбассе, можно будет двигаться только по дорогам с твердым покрытием. Оптимально это делать в агломерации Горловка – Енакиево, второй может быть агломерация Ясиноватой,

– добавил летчик-инструктор.