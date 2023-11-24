Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Россия начнет терять столько своих военных, что долго воевать просто не сможет. Однако все будет зависеть от поставок оружия Украине.

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Потери оккупантов будут безумными

В России до сих пор не объявили о проведении общей мобилизации, ведь в преддверии выборов для Владимира Путина такое решение явно повлияет на рейтинг. Впрочем, после выборов 2024 года высока вероятность, что мобилизация будет затрагивать не только отдаленные российские регионы.

Это, в свою очередь, серьезно повлияет на ход событий на фронте, ведь не исключено, что Россия снова вернется к "мясным" штурмам.

У них других вариантов просто нет. Но "мясо" против железа никогда не выигрывает. У нас должно быть достаточное количество средств поражения, боеприпасов, лучше кассетных мин и т.д. Авиация и завоевание преимущества в воздухе позволит очень качественно работать,

– отметил Роман Свитан.

Когда на фронте появится западная авиация, потери россиян, сколько бы их ни было, безумно увеличатся. С ее появлением будет важно оттеснить российскую авиацию и уничтожить их зенитно-ракетные комплексы, которые очень трудно производить. Очевидно, сделать это будет гораздо легче при скоплении техники на одном участке.

"Авиация даст качественный скачок в уничтожении российского личного состава. Из 1000 россиян в сутки, как мы сейчас работаем, количество увеличится до 10 тысяч. Недолго они смогут так пробыть. За месяц – два авиация может убить всех россиян, если их вывести на один участок", — подчеркнул военный эксперт.

Роман Свитан о том, как повысить эффективность на поле боя: смотрите видео

Главный геймченджер

Пока на поле боя едва ли не самым главным оружием является именно артиллерия и дроны. Однако с приближением зимы и соответствующих погодных условий беспилотниками работать станет труднее. Пока у Украины не появится новая авиация уничтожать россиян необходимо артиллерией.

На вооружении ВСУ есть широкий спектр артиллерии: минометы 82-го и 120-го калибров, а также 122-го, 152-го и 155-го калибров. Их количество необходимо увеличивать, в частности, путем собственного производства.

Это остановит россиян на некоторых позициях, по крайней мере, до появления авиации. Но когда начнут работать авиабомбы, будут сбрасывать боевую нагрузку в несколько тонн – ничего не останется. Очень большие потери будут у россиян, когда появится авиация,

– подчеркнул Свитан.

Не менее важными в работе будут также дальнобойные ракеты. Они смогут достичь основных точек логистической развязки россиян или баз хранения техники.

"Тандем авиации с дальнобойными ракетами приведет к полному параличу российской военной машины", – подытожил полковник запаса.

Актуальные потери россиян

Начиная с 24 февраля 2022 года, российская армия сократилась на 322 900 человек. В частности, за минувшие сутки на концерт к Кобзону попали 1100 оккупантов. Не меньше потери захватчиков и в технике.

По состоянию на 24 ноября 2023 года ВСУ уничтожили: