Министр обороны заявил, что Украина работает, чтобы создать мощный военно-промышленный комплекс. В процесс будут привлекаться международные партнеры.

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Каждый предоставленный Украине боеприпас – возможность уничтожить опорный пункт врага. Победа Украины станет четким сигналом для диктатуры. Это сигнал о том, что преступление агрессии будет наказано,

– подчеркнул Умеров.

Какие результаты "Рамштайна"

Умеров объявил, что удалось сформировать новую коалицию наземных средств ПВО. Присоединились 20 стран. Государствами-лидерами стали Германия и Франция.

Кроме того, Германия объявила о мощном пакете помощи. Украина должна получить все обещанное уже к середине декабря. Также 2 млрд евро военной помощи для Украины подготовили Нидерланды.

Кроме того, Эстония как лидер ИТ-коалиции предоставляет финансирование на полмиллиона долларов на деятельность ИТ-коалиции. Кроме того, уже известно об обязательствах Люксембурга. Речь идет о 10 миллионах евро. Кроме того, Великобритания и Норвегия в рамках морской коалиции будут искать способы усилить безопасность в Черном море.

Владимир Зеленский во время вечернего обращения подчеркнул, что есть новые пакеты помощи для Украины. В частности, говорится об усилении ПВО.

Что о "Рамштайне" сказал Залужный

Валерий Залужный рассказал, что подробно проинформировал партнеров Украины о ситуации на поле боя.

"Указал, что обстановка на фронте усложнена, однако контролируема. Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонные и наступательные операции. Доложил о действиях россиян, угрозах и их предполагаемых планах на ближайшее время", – отметил Главнокомандующий ВСУ.

Залужный отметил, что выразил благодарность партнерам за работу коалиции способностей. Она, по словам Залужного, значительно укрепляет наши позиции и возможности.