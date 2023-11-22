Міністр оборони заявив, що Україна працює, аби створити потужний військово-промисловий комплекс. До процесу залучатимуть міжнародних партнерів.

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Кожен наданий Україні боєприпас – це можливість знищити опорний пункт ворога. Перемога України стане чітким сигналом для диктатур. Це сигнал про те, що злочин агресії буде покараним,

– наголосив Умєров.

Які результати "Рамштайну"

Умєров оголосив, що вдалося сформувати нову коаліцію наземних засобів ППО. Долучилися 20 країн. Державами-лідерками стали Німеччина та Франція.

Окрім того, Німеччина оголосила про потужний пакет допомоги. Україна має отримати все обіцяне вже до середини грудня. Також 2 мільярди євро військової допомоги для України підготували Нідерланди.

Окрім того, Естонія як лідерка ІТ-коаліції надає фінансування на пів мільйона доларів на діяльність ІТ-коаліції. Окрім того, вже відомо про зобов'язання Люксембургу. Мовиться про 10 мільйонів євро. Окрім того, Велика Британія та Норвегія у межах Морської коаліції шукатимуть способи посилити безпеку у Чорному морі.

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення наголосив, що є нові пакети допомоги для України. Зокрема, мовиться про посилення ППО.

Що про "Рамштайн" сказав Залужний

Валерій Залужний розповів, що детально проінформував партнерів України про ситуацію на полі бою.

"Зазначив, що обстановка на фронті ускладнена, проте контрольована. Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, загрози та їхні імовірні плани на найближчий час", – зауважив Головнокомандувач ЗСУ.



Залужний наголосив, що висловив вдячність партнерам за роботу коаліції спроможностей. Вона, за словами Залужного, значно зміцнює наші позиції та можливості.