Український лідер наголосив, що очікує звіт від Рустема Умєрова щодо "Рамштайну". Він має озвучитися вже найближчим часом.

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Зеленський додав, що є нові пакети підтримки українських захисників.

Це стосується і снарядів, і ракет, і РЕБ, і дронів, і нових потужностей для нашої ППО. Створена відповідна коаліція – коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція, і я дякую за таке лідерство,

– наголосив президент.

Зеленський подякував кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях. Допомога держав-союзниць дає можливість містам та селам бути більш захищеними від російських ударів. Зеленський наголосив, що не про все можна розповідати публічно. Водночас український повітряний щит сильнішає щомісяця.

Український лідер про міжнародні контакти

Також Зеленський розповів, що провів розмову з новобраним президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Темою розмови було те, як поглибити відносини між двома державами – Україною та Аргентиною. Зеленський запросив аргентинського колегу відвідати Україну. Це був би важливий сигнал небайдужості. Український лідер запропонував аргентинській стороні продемонструвати своє лідерство.