До складу Ставки увійде нова людина, це один із міністрів. Водночас одну людину виведуть.

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Як зміниться склад Ставки

Увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Федорова Михайла Альбертовича – віцепрем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України, вивести зі складу Ставки Верховного головнокомандувача Ю. Щиголя,

– ідеться в документі.

Чому Зеленський змінив склад Ставки