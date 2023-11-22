У середу, 22 листопада, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід для Юрія Щиголя у вигляді тримання під вартою. Він матиме можливість внести заставу у розмірі 50 мільйонів гривень.

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Як проходив суд

Прокурор просив взяти Щиголя під варту з можливістю внесення 50 мільярдів гривень застави. Суд його клопотання задовольнив.

Під час судового засідання прокурор САП заявив, що у цього підозрюваного виявили 1,2 мільйона доларів 6,9 біткоїна (приблизно 270 тисяч доларів) на криптогаманці. За даними Центра протидії корупції, під час обшуків у Щиголя також знайшли 72 тисячі доларів та 82 тисячі євро. Він зберігав ці суми готівкою.

Що відомо про цю справу