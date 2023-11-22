В среду, 22 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для Юрия Щиголя в виде содержания под стражей. У него будет возможность внести залог в размере 50 миллионов гривен.

К теме Увольнение руководителей Госспецсвязи: они завладели более 62 миллионами гривен из бюджета

Как проходил суд

Прокурор просил взять Щиголя под стражу с возможностью внесения 50 миллиардов гривен залога. Суд его ходатайство удовлетворил.

В ходе судебного заседания прокурор САП заявил, что у этого подозреваемого обнаружили 1,2 миллиона долларов 6,9 биткоина (примерно 270 тысяч долларов) на криптокошельке. По данным Центра противодействия коррупции, во время обысков у Щиголя также нашли 72 тысячи долларов и 82 тысячи евро. Он хранил эти суммы наличными.

Что известно об этом деле