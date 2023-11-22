В состав Ставки войдет новый человек, это один из министров. В то же время одного человека выведут.
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Как изменится состав Ставки
Ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего Федорова Михаила Альбертовича – вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины, вывести из состава Ставки Верховного главнокомандующего Ю. Щиголя,
– говорится в документе.
Почему Зеленский изменил состав Ставки
- Эти перемены имеют свое объяснение – таким образом президент отреагировал на вероятные действия Юрия Щиголя. Этого экс-чиновника подозревают НАБУ и САП. Правоохранители утверждают, что глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) вместе с заместителем и другими должностными лицами завладели бюджетными средствами в особо крупном размере – речь идет об общей сумме более 62 миллионов гривен. Они воспользовались своим служебным положением.
- По мнению детективов, действовала организованная группа из шести человек. Им удалось завысить стоимость программного обеспечения при закупках, а разницу в средствах, более 62 миллионов гривен, "вывели на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы". Щиголю сообщили о подозрении.
- Сам Юрий Щиголь написал заявление об отставке с должности главы Госспецсвязи. Мужчина считает себя невиновным, но говорит, что служба не должна страдать, пока он будет доказывать свою невиновность в суде.
- В Госспецсвязи призвали общество подождать результатов расследования. Там уверяют, что имеют нулевую толерантность к коррупции и будут предоставлять правоохранителям все разъяснения.
- Вечером 22 ноября стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения для организатора схемы. Его будут содержать под стражей, но мужчина может внести залог – 50 миллионов гривен. Щиголю меру пресечения еще не избрали.