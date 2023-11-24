В Хмельницкой областной военной администрации подтверждали работу ПВО. Тревоги звучали и во многих других областях на Западе, Юге и Востоке Украины.

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Россия ночью атаковала дронами и ракетами

Ночью (24 ноября – 24 Канал) российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 3 ударных БПЛА типа Shahed-136/131,

– заявили военные.

Они также подтвердили, что наши силы и средства противовоздушной обороны уничтожили все вражеские беспилотники.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что Россия в ночь на 24 ноября 2023 года атаковала тремя ударными дронами типа Shahed с юго-восточного направления.

Все три – уничтожены силами и средствами Воздушных сил,

– сказали наши военные.



ВСУ сбили все вражеские дроны

Кроме того, бойцы Вооруженных Сил Украины сообщили, что за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Кроме того, российские захватчики атаковали позиции наших войск и населённых пунктов. В частности, враги:

нанесли 2 ракетных и 42 авиационных удара;

произвели более 53 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – заявили военные.

Они дополнили, что из авиации враги ударили по населенным пунктам в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

Из артиллерии атаковали более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области,

– объяснили в Генштабе.

По их данным, российские оккупанты пытались вести штурмовые действия при поддержке авиации в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении. А именно в районе Синьковки, где Силы обороны отразили 3 атаки.

Кроме того, враги пытались вести бесполезные штурмовые действия:

на Бахмутском направлении – возле Клещеевки и Андреевки Донецкой области. ВСУ отразили 11 атак и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

на Авдеевском направлении – восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где ВСУ отразили 20 атак. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку;

на Шахтерском направлении – юго-западнее Старомайорского Донецкой области;

на Запорожском направлении – западнее Вербового Запорожской области.

Более того, на Марьинском направлении наши бойцы отбили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

ВСУ атаковали 11 районов, где враг держал солдат и оружие

Украинские военные продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении, наносят врагу урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника,

– заявили бойцы.

Они также уточнили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны 11 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили: