Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности призывает доверять только официальным источникам информации. Также очень важно не поддаваться панике и не терять бдительность.

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Что не так с этими сообщениями: объяснение ЦСК

Оккупанты активизировались в соцсетях с рассылкой панических писем о "массированных ударах по городам Украины". На самом деле враг может нанести удар в любой момент, независимо от сообщений в мессенджерах. При реальной угрозе вы получите уведомление от местных администраций и Воздушных сил ВСУ,

– пишут там.

Проблема с такими "предупреждениями" из соцсетей в том, что их источники анонимны, поэтому проверить их невозможно. Это создает не только пространство для манипуляций, но и вообще возможность прикрыть "источниками" любую ложь.

Обратите внимание! В Центре стратегических коммуникаций акцентируют, что "украинские военные", которые иногда якобы являются источниками такой информации, – очень размытое понятие, неконкретное.

Также следует понимать, что у оккупантов нет "графика ударов": они могут обстрелять любой населенный пункт в любой момент, что демонстрировали уже не раз.

Почему не стоит верить анонимным сообщениям / Инфографика Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Паника, страх и отчаяние – эмоциональные состояния, которые хотят вызвать захватчики сообщениями о мощных обстрелах,

– замечает ЦСК.

Поэтому не стоит поддаваться паническим сообщениям в соцсетях. Оккупантам выгодно, чтобы мы дрожали в страхе и ждали обстрелов.

Об угрозе сообщают Воздушные силы

Юрий Игнат рассказал, что ПС оперативно сообщают в своем телеграм-канале о возможных угрозах. Также воздушную тревогу могут объявить и местные военные администрации.

Важно! Подпишитесь на телеграм-канал Воздушных сил, если до сих пор этого не сделали.

Следует следить и за официальными каналами власти в вашей области или в городе. Например, в Киеве это КГГА и КМВА. 24 Канал следит за ситуацией с безопасностью, пользуясь информацией из официальных источников. Вот здесь можно прочесть об актуальных воздушных тревогах вечером 23 ноября.