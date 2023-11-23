Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности призывает доверять только официальным источникам информации. Также очень важно не поддаваться панике и не терять бдительность.
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Что не так с этими сообщениями: объяснение ЦСК
Оккупанты активизировались в соцсетях с рассылкой панических писем о "массированных ударах по городам Украины". На самом деле враг может нанести удар в любой момент, независимо от сообщений в мессенджерах. При реальной угрозе вы получите уведомление от местных администраций и Воздушных сил ВСУ,
– пишут там.
Проблема с такими "предупреждениями" из соцсетей в том, что их источники анонимны, поэтому проверить их невозможно. Это создает не только пространство для манипуляций, но и вообще возможность прикрыть "источниками" любую ложь.
Также следует понимать, что у оккупантов нет "графика ударов": они могут обстрелять любой населенный пункт в любой момент, что демонстрировали уже не раз.
Почему не стоит верить анонимным сообщениям / Инфографика Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Паника, страх и отчаяние – эмоциональные состояния, которые хотят вызвать захватчики сообщениями о мощных обстрелах,
– замечает ЦСК.
Поэтому не стоит поддаваться паническим сообщениям в соцсетях. Оккупантам выгодно, чтобы мы дрожали в страхе и ждали обстрелов.
Об угрозе сообщают Воздушные силы
Юрий Игнат рассказал, что ПС оперативно сообщают в своем телеграм-канале о возможных угрозах. Также воздушную тревогу могут объявить и местные военные администрации.