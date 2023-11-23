Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки закликає довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Також дуже важливо не піддаватися паніці та не втрачати пильність.

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Що не так із цими повідомленнями: пояснення від ЦСК

Окупанти активізувалися у соцмережах з розсилкою панічних листів про "масовані удари по містах України". Насправді ворог може завдати удару в будь-який момент, незалежно від повідомлень у месенджерах. При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій і Повітряних сил ЗСУ,

– пишуть там.

Проблема із такими "попередженнями" із соцмереж у тому, що їхні джерела анонімні, тож перевірити їх неможливо. Це створює не тільки простір для маніпуляцій, а й узагалі можливість прикрити "джерелами" будь-яку брехню.

Зверніть увагу! У Центрі стратегічних комунікацій акцентують, що "українські військові", які іноді нібито є джерелами такої інформації, – дуже розмите поняття, неконкретне.

Також слід розуміти, що в окупантів немає "графіку ударів": вони можуть обстріляти будь-який населений пункт будь-якої миті, що демонстрували вже не раз.

Чому не варто вірити анонімним повідомленням / Інфографіка Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли,

– зауважує ЦСК.

Тому не варто піддаватися панічним дописам у соцмережах. Окупантам вигідно, щоб ми тремтіли у страху і чекали на обстріли.

Про загрозу повідомляють Повітряні сили

Юрій Ігнат розповів, що ПС оперативно повідомляють у своєму телеграм-каналі про можливі загрози. Також повітряну тривогу можуть оголосити і місцеві військові адміністрації.

Важливо! Підпишіться на телеграм-канал Повітряних сил, якщо досі цього не зробили.

Варто стежити і за офіційними каналами влади у вашій області чи в місті. Наприклад, у Києві це КМДА і КМВА. 24 Канал стежить за безпековою ситуацією, беручи інформацію з офіційних джерел. Ось тут можна прочитати про актуальні повітряні тривоги увечері 23 листопада.