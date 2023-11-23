Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки закликає довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Також дуже важливо не піддаватися паніці та не втрачати пильність.
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Що не так із цими повідомленнями: пояснення від ЦСК
Окупанти активізувалися у соцмережах з розсилкою панічних листів про "масовані удари по містах України". Насправді ворог може завдати удару в будь-який момент, незалежно від повідомлень у месенджерах. При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій і Повітряних сил ЗСУ,
– пишуть там.
Проблема із такими "попередженнями" із соцмереж у тому, що їхні джерела анонімні, тож перевірити їх неможливо. Це створює не тільки простір для маніпуляцій, а й узагалі можливість прикрити "джерелами" будь-яку брехню.
Також слід розуміти, що в окупантів немає "графіку ударів": вони можуть обстріляти будь-який населений пункт будь-якої миті, що демонстрували вже не раз.
Чому не варто вірити анонімним повідомленням / Інфографіка Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Паніка, страх та відчай – емоційні стани, які хочуть викликати загарбники повідомленнями про потужні обстріли,
– зауважує ЦСК.
Тому не варто піддаватися панічним дописам у соцмережах. Окупантам вигідно, щоб ми тремтіли у страху і чекали на обстріли.
Про загрозу повідомляють Повітряні сили
Юрій Ігнат розповів, що ПС оперативно повідомляють у своєму телеграм-каналі про можливі загрози. Також повітряну тривогу можуть оголосити і місцеві військові адміністрації.