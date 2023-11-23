Повітряна тривога в Україні 23 листопада / Колаж 24 Каналу
В Україні ввечері 23 листопада у кількох областях лунали сигнали повітряної тривоги. Так, військові попереджали про ракетну небезпеку та можливе завдання ударів безпілотниками.
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Зокрема, російські БпЛА можуть рухатися з Півдня на Північний Захід. 24 Канал закликає жителів областей, де лунають тривоги прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу силам ППО.
Ігнат пояснив, чому тривоги під час атаки "Шахедами" довгі
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про останні атаки України "Шахедами". За його словами, наразі окупанти обстрілюють нашу державу фактично врозкид.
Він наголосив, що росіяни прокладають маршрути для своїх безпілотників таким чином, щоб виявити прогалини в українські протиповітряній обороні. Наразі основним місцем пусків дронів є район Приморсько-Ахтарська у Росії.
Ігнат сказав, що окупанти завдають ударів "Шахедами" групами по кілька хвиль. Через це повітряні тривоги в Україні такі довгі.