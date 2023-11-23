Зокрема, російські БпЛА можуть рухатися з Півдня на Північний Захід. 24 Канал закликає жителів областей, де лунають тривоги прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу силам ППО.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

22:34 Моніторингові телеграм-канали пишуть, що цілі на Сумщину і Чернігівщину припинили існування.

22:27 Повітряні сили закликали жителів Прилук перебувати в укриттях.

22:26 У Повітряних силах попередили про рух ракети через Сумщину в напрямку Чернігівської області. Там закликали громадян перебувати в укриттях.

22:13 Повітряні сили попередили про небезпеку жителів Миргорода. Жителів міста закликали йти в укриття.

22:11 Повітряні сили попередили про рух ракети через Сумщину в напрямку Полтавської області. Громадян цих областей закликали перебувати в укриттях.

22:03 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України: Чернігівська;

Сумська;

Полтавська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Миколаївська;

Херсонська;

Луганська;

АР Крим.

Повітряна тривога 23 листопада / Скриншот 24 Каналу

21:59 В Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги.

21:56 Повітряні сили оголосили тривогу у Чернігівській області. Там також – ракетна небезпека.

21:48 Повітряні сили попередили про рух ударних БпЛА з Херсонської області у Північно-Західному напрямку. Загроза ударів для Миколаївської та Дніпропетровської областей.

21:46 Повітряна тривога пролунала у Сумській, Полтавській та Харківській областях. Там попереджали про ракетну небезпеку.

21:36 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Одеській області. Громадян закликали негайно пройти в укриття цивільного захисту.

Ігнат пояснив, чому тривоги під час атаки "Шахедами" довгі