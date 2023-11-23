Зокрема, російські БпЛА можуть рухатися з Півдня на Північний Захід. 24 Канал закликає жителів областей, де лунають тривоги прямувати в укриття, адже це може врятувати життя та полегшити роботу силам ППО.

Дивіться також Як в Україні "вмикають" тривоги: пояснення від Повітряних сил

Що відомо про повітряну тривогу

Ігнат пояснив, чому тривоги під час атаки "Шахедами" довгі

  • Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про останні атаки України "Шахедами". За його словами, наразі окупанти обстрілюють нашу державу фактично врозкид.
  • Він наголосив, що росіяни прокладають маршрути для своїх безпілотників таким чином, щоб виявити прогалини в українські протиповітряній обороні. Наразі основним місцем пусків дронів є район Приморсько-Ахтарська у Росії.
  • Ігнат сказав, що окупанти завдають ударів "Шахедами" групами по кілька хвиль. Через це повітряні тривоги в Україні такі довгі.