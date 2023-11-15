Порушена нещодавно тема діяльності телеграм-каналів викликала бурхливе обговорення у медіа та особливо у частини телеграм-спільноти, яка значною мірою обурювалася висловленими застереженнями щодо їхньої діяльності та тих ризиків, які вони створюють. Секретар РНБО Олексій Данілов, щоб розвіяти "туман невизначеності" та домислів, наголосив на декількох пунктах, які безпосередньо стосуються діяльності телеграм-каналів.

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Анонімність небезпечна

За словами Данілова, головна небезпека з якої випливає і базова вимога до телеграм-каналів, це деанонімізація їхньої діяльності. Секретар РНБО зауважив, що ті, хто відповідальний за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі.

Які наслідки поширення "неназваними авторами" наприклад, фотографій результатів роботи ППО, пересування Сил оборони, дислокацій військових підрозділів – ми всі бачили і знаємо. Ціна такої "журналістської" роботи – життя десятків людей цивільних і військових,

– написав Данілов.

Росія може використовувати телеграм

Крім цього, він також наголосив, що російський режим може використовувати телеграм для маніпулювання суспільною думкою, поширення дезінформації та фейків. На 2019 рік припадає пік активності російських спецслужб у телеграм-каналах. В Україні була популярна мережа каналів, яка адмініструвалась підрозділом психологічних операцій Росії.

Саме через ці канали нам розповідають про "зрив мобілізації", "провал контрнаступу", "зраду союзників", "втому Заходу" і як висновок – "необхідні поступки і перемовини". Готуючись до нападу 24 лютого 2022 року, російські спецслужби створили розгалужену мережу "троянських коней" у телеграмі, які ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи отруйний інформаційний контент.

Треба врахувати, що цей процес створення, розкрутки і запуску контрольованих росіянами телеграм-проєктів йде постійно – вони адаптуються, враховують помилки, удосконалюються і витонченіше маскуються. Загроза впливу зі сторони путінського режиму на 10-мільйонну українську аудиторію користувачів телеграм нікуди не поділася. Вона постійна, вона над нами, як загроза ракетних ударів,

– наголосив секретар РНБО.

Зброю ворога теж можна використати

Водночас навіть зброю ворога можна і потрібно використовувати проти нього, протиставляючи замаскованому російському інформаційному сміттю якісний український продукт, який має авторів і відкриту редакційну політику, а не анонімних адміністраторів з московської підворітні.

Данілов навів приклад: один з найбільших телеграм-каналів в Україні "Лачен пише", ім’я засновника якого відомо і користується заслуженою довірою – блогер Ігор Лаченков, або канал начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Він зауважив, що таких прикладів можна наводити багато, але головний принцип зрозумілий – перевірена інформація, об’єктивне висвітлення і патріотична позиція.

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