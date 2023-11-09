Розбіжності між ними можливо й існують, але лише у питаннях "куди спершу бити – по Москві чи Пітеру?". Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив 24 Каналу, що українські спецслужби слідкують за усіма, хто підриває ситуацію у нашій державі та просуває російські наративи у суспільство.

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"Ви всі будете за це нести відповідальність"

Данілов розповів, що за останні два місяці Росія відкрила на території України усі можливі агентури. Росіяни вкладають чималі кошти у дезінформацію, на основі якої хочуть дестабілізувати ситуацію у нашій державі.

Ми б'ємо в набат останні 3 місяці. Звертаємося до усіх відповідних служб, щоб вони були максимально пильними й відстежували всіх "російських гнид", які на сьогодні "збудилися",

– наголосив секретар РНБО.

"Вони починають розповідати про російську мову; розповідають, що будуть балотуватися у президенти, при цьому тікаючи з території нашої країни, де зараз зустрічаються за її межами з іншими представниками, які втекли. Колотять зараз, збирають гроші та речі. Майте на увазі. Я хочу звернутися до тих, хто тут, хто їх підтримує, хто має з ними зв'язки. Ви всі будете за це нести відповідальність", – підкреслив Данілов.

Данілов звернувся до тих, хто дестабілізує ситуацію в Україні: дивитися відео

Росіяни не можуть здолати Україну військовим шляхом. Тому єдиний шанс – дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Окупанти уже мають план дестабілізації, яким потужно займаються та потроху реалізовують. Найперше – ворог хоче внести розкол у нібито наявні розбіжності системи вищого військово-політичного керівництва України. Будьмо пильними та аналізуймо всю інформацію!

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