Прикладом такого автора, який активно допомагає Кремлю, можна вважати Ендрю Крамера, який не проминув нагоди прокоментувати заяву Ігоря Жовкви про те, що стаття Валерія Залужного нібито "поширювала панічні настрої".

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Про що йдеться у статті

Стаття NYT побудована на трьох подіях: публікацій Залужного в The Economist, коментарів про цю статтю Володимира Зеленського та Жовкви та відставці командувача Силами спеціальних операцій Віктора Хоренка.

Стаття припускає, що "у Зеленського" були незадоволені виходом статті Залужного, пов'язуючи в один ряд із нею зміни в керівництві ССО, а також український наступ, який нібито "не зумів принести ніяких успіхів та призвів до великих втрат з обох боків".

Водночас свої коментарі щодо цих двох випадків надали політолог Олексій Гарань та нардепка Соломія Бобровська, які назвали репліку Жовкви недоречною, а звільнення Хоренка – помилкою. Щоправда, стаття не наводить доказів того, що слова Жовкви є позицією Володимира Зеленського, а не його власними міркуваннями.

Цікаво, що паралельно Кремль почав розганяти ідентичну тезу, створивши для цього сайт-клон видання RBK-Україна. Це далеко не перший випадок, коли Росія запускає ІПСО про непорозуміння між Залужним та Зеленським. Аналогічні кампанії в соцмережах Кремль запускав ще в травні цього року.

Що відомо про автора

Як зазначають у New York Times, Ендрю Крамер є очільником відділу видання в Києві. Однак перед тим він тривалий час працював у Москві, де, схоже, "набрався" проросійських наративів.

Питання до роботи цього журналіста виникали ще до початку повномасштабного вторгнення, коли він в маніпулятивний спосіб висвітлював війну на Донбасі. Зокрема, у своїх матеріалах Крамер, на думку Detector Media, надавав ставленикам Кремля суб'єктності, описуючи їх як незалежних політичних фігур. Також журналіст всіляко перебільшував загрозу для української демократії зі сторони праворадикалів, а ще – послідовно називав полк "Азов" "неонацистським".

Але найбільш шокуючим фактом про Крамера з великим відрив є його наполегливе рішення вакцинуватися російським "Спутніком" від Covid-19. Ефективність цієї вакцини неодноразово ставили під сумнів, однак для Ендрю цей жест дружби з Росією був настільки важливим, що він написав на його захист цілий матеріал, який Кремль активно використовував у своїх цілях.