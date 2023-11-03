Детальніше про своє звільнення генерал-майор Віктор Хоренко розповів в ефірі токшоу "Української правди". Він зазначив, що йому невідомі причини відставки з посади командувача Сил спеціальних операцій. За словами Хоренка, Валерій Залужний відповідного подання не робив.

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Хоренко не розуміє, що сталося

Причини особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем (Валерієм Залужним – 24 Канал), який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповіден подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося,

– наголосив він.

Уже колишній командувач ССО зауважив, що 3 листопада його до себе викликав Залужний. Власне, головнокомандувач запитав, чи Хоренко знає про ситуацію, на що генерал-майор заперечно відповів. Що стосується своєї подальшої долі, зазначив він, йому нічого не відомо. Лиш запевнив, що надалі "робитиме все для перемоги України".

Журналіст спитав Хоренка, чи він намагався зв'язатися з Офісом Президента, щоб там йому прояснили ситуацію. Втім, офіцер зауважив, що такого доступу у нього немає.

"Особи, які відповідальні за комунікацію зі Збройними силами, Силами оборони, мені на даний час такої інформації не дали", – зазначив Хоренко.

За словами військового, Сили спеціальних операцій працюють багато де на лінії фронту, займаються плануванням низки операцій, зокрема, на Авдіївському напрямку, де ворог активізувався останніми тижнями. Він додав, що від Залужного почув, що відсутні питання або претензії до нього щодо виконання бойових завдань.

Водночас він зазначив, що не коментуватиме питання, чи був у нього якийсь конфлікт з Офісом Президента або кимось з командування. Генерал-майор зазначив, "нехай визначені особи дадуть на це відповідь". Він також додав, що ще не спілкувався зі своїм наступником.

Звернімо увагу, що Володимир Зеленський повідомив, що новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ став полковник Сергій Лупанчук. За словами глави держави, він "досвідчений бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності". Що стосується Віктора Хоренка, то він, зазначив президент, "продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України".