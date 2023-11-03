Почав президент з того, що мав честь відвідати наших артилеристів, воїнів ракетних та інженерних військ і привітати їх з професійним святом. Він додав, що державними нагородами відзначив захисників і захисниць, а також подякував командирам.

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Привітав артилеристів, ракетників і воїнів-інженерів

І хочу зараз сказати кожному воїну-артилеристу, кожному нашому воїну ракетних військ, кожному воїну інженерних військ: ви наша опора, опора усіх Сил оборони та безпеки. Саме те, що дозволяє усім бути стійкими та визначеним підрозділам іти вперед, просуватися на фронті щодня, додавати позиції,

– наголосив Зеленський.

Звернення Зеленського від 3 листопада: дивіться відео

Глава держави зазначив, що кожні 500 метрів, кожен кілометр, який долають наші захисники, – нові оперативні можливості для нашої держави, а також для наших ракет.

"І, до речі, цієї осені у нас є хороші, дуже важливі результати у знищенні російських систем ППО та бойової авіації окупанта. Будемо продовжувати цю роботу й надалі – і я дякую всім, хто нам у цьому допомагає", – додав президент.

Заміна у командному складі ЗСУ

Президент детальніше розповів про призначення полковника Сергія Лупанчука. Він став новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

За словами глави держави, він – досвідчений бойовий офіцер, правильний командир, а також людина, котра може додати Силам спеціальних операцій більшої потужності.

Що стосується генерала Віктора Хоренка, котрий командував Силами спеціальних операцій, то він надалі виконуватиме спеціальні завдання у складі ГУР МО.

Глава держави зазначив, що підписав 3 листопада важливий закон. Він стосується національних спільнот. Це дозволило реалізувати ще один критерій для євроінтеграції.

"Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії", – зазначив він.

Закликав бути впевненими в Україні

Щоразу, коли я бачусь з нашими воїнами, – з тими, хто на передовій, з тими, хто готується повернутись на передову, з тими, хто заслуговує державних нагород... Щоразу, коли я бачусь з ними, я бачу готовність не просто захищати Україну, а перемагати заради України. Перемогти в цій війні. Нам – своє робити. Це наша потреба,

– зазначив він.

Президент додав, що добре пам'ятає, "хто і як був налаштований 24 лютого і в перші дні повномасштабної війни". Він наголосив, що пам'ятає, що та хто говорив, хто вірив, а хто помилився, коли не вірив в Україну.

"Варто бути впевненим в Україні зараз – так само, як і тоді. Росія хотіла Київ – але її змусили втекти. Хотіла Харків і казала, що це російське місто, але наш Харків є й завжди буде вільним. Так само Херсон. Так само Одеса. І ми не залишимо наших людей на окупованій території – я хочу, щоб вони почули зараз це. Йдеться про мільйони доль. Всі партнери знають, що потрібно… Для фронту, для нашого неба, для наших міст і – для нашого руху", – підкреслив президент.

Наостанок він подякував усім, хто допомагає Україні, усім, хто б'ється та працює заради нашої держави.