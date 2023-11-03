Начал президент с того, что имел честь посетить наших артиллеристов, воинов ракетных и инженерных войск и поздравить их с профессиональным праздником. Он добавил, что государственными наградами отметил защитников и защитниц, а также поблагодарил командиров.

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Поздравил артиллеристов, ракетчиков и воинов-инженеров

И хочу сейчас сказать каждому воину-артиллеристу, каждому нашему воину ракетных войск, каждому воину инженерных войск: вы наша опора, опора всех сил обороны и безопасности. Именно то, что позволяет всем быть устойчивыми и определенным подразделениям идти вперед, продвигаться на фронте каждый день, добавлять позиции,

– подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского от 3 ноября: смотрите видео

Глава государства отметил, что каждые 500 метров, каждый километр, преодолеваемый нашими защитниками, – новые оперативные возможности для нашего государства, а также для наших ракет.

"И, кстати, этой осенью у нас есть хорошие, очень важные результаты в уничтожении российских систем ПВО и боевой авиации оккупанта. Будем продолжать эту работу и дальше – и я благодарю всех, кто нам в этом помогает", – добавил президент.

Замена в командном составе ВСУ

Президент подробнее рассказал о назначении полковника Сергея Лупанчука. Он стал новым командующим Сил специальных операций ВСУ.

По словам главы государства, он – опытный боевой офицер, правильный командир, а также человек, который может добавить Силам специальных операций большей мощности.

Что касается генерала Виктора Хоренко, командовавшего Силами специальных операций, то он в дальнейшем будет выполнять специальные задачи в составе ГУР МО.

Глава государства отметил, что подписал 3 ноября важный закон. Он касается национальных общин. Это позволило реализовать еще один критерий для евроинтеграции.

"Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз. Продолжаем работу дальше по выполнению рекомендаций Еврокомиссии", – отметил он.

Призвал быть уверенными в Украине

Каждый раз, когда я вижусь с нашими воинами, – с теми, кто на передовой, с теми, кто готовится вернуться на передовую, с теми, кто заслуживает государственных наград… Каждый раз, когда я вижусь с ними, я вижу готовность не просто защищать Украину, а побеждать ради Украины. Победить в этой войне. Нам – свое делать. Это наша потребность,

– отметил он.

Президент добавил, что хорошо помнит, "кто и как был настроен 24 февраля и в первые дни полномасштабной войны". Он подчеркнул, что помнит, что и кто говорил, кто верил, а кто ошибся, когда не верил в Украину.

"Стоит быть уверенным в Украине сейчас – так же, как и тогда. Россия хотела Киев – но ее заставили убежать. Хотела Харьков и говорила, что это российский город, но наш Харьков есть и всегда будет свободен. Так же Херсон. Также Одесса. И мы не оставим наших людей на оккупированной территории – я хочу, чтобы они услышали сейчас это. Речь идет о миллионах судеб. Все партнеры знают, что нужно… Для фронта, для нашего неба, для наших городов и – для нашего движения", – подчеркнул президент.

Напоследок он поблагодарил всех, кто помогает Украине, всех, кто дерется и работает ради нашего государства.