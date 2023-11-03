Український лідер ознайомився з новітніми зразками артилерійського й інженерного озброєння, а також військової техніки. Вони перебувають на озброєнні ЗСУ.

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Сергій Баранов – начальник Головного управління ракетних військ і артилерії Генерального штабу ЗСУ – доповів Зеленському про особливості застосування артилерійського озброєння й техніки, а також – обсяги озброєння, які необхідні наразі для українських героїв.

Олександр Яковець – начальник управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ – ознайомив президента зі зразками інженерної техніки. Також він розповів, як застосовують роботизовані системи, аби проводити гуманітарне розмінування на територіях, які звільнили від російських окупантів, а також – поблизу зони бойових дій. Зокрема, відзначили інженерний танк Shredder – він наразі є одним з найкращих.

Володимир Зеленський зустрівся з героями / Фото з телеграм-каналу українського лідера

Що сказав президент

Володимир Зеленський вручив героям нагороди.

Ракетні війська та артилерія, а також інженерні війська – опора для всіх Сил оборони та безпеки України. Ті воїни, які створюють надійну базу і для стійкості оборонців України, і для просування наших підрозділів уперед. Знаємо це, пишаємося цим і дякуємо за вірну службу Україні,

– наголосив президент.

Український лідер додав, що інженерні війська: