Заступник голови ОП Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону розкритикував статтю Валерія Залужного. А саме вираз про те, що зараз війна заходить у глухий кут.

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Жовква заявив, що слова Залужного "не сподобались" міжнародним партнерам

Ігор Жовква заявив, що відвертий погляд генерала на ситуацію на фронті викликав "панічні настрої" у міжнародних партнерів.

Мені надійшов дзвінок одного з керівників кабінетів лідерів (країн-партнерів), і вони в паніці питають: "Що доповідати моєму лідерові? Ви справді в глухому куті?" Ми такого ефекту хотіли досягти цією статтею?",

– заявив Жовква.

Заступник голови ОП зазначив, що сам він не військовий та не може коментувати ситуацію на фронті. Однак, на його думку, це не повинні розповідати військові, бо це "полегшує роботу агресору".

Посадовець вважає, що "зброя любить тишу", а розмови про неї "завдають шкоди". Тож стратегічний задум цієї статті главі ОП незрозумілий.

Якщо таким чином ми якимось чином досягнемо успіхів – можливо, це дуже глибокий якісь стратегічний задум. Але мені, наприклад, чесно кажучи це дуже дивно,

– сказав Жовква.

Паніка чи маніпуляція: слова Залужного трактують неправильно

Останніми днями у мережі активно обговорюють статтю Залужного у The Economist, мовляв "все пропало". Головнокомандувач ЗСУ у статті сказав, що війна заходить у глухий кут і з нього потрібно виходити. А щоб це зробити, то слід шукати "нові рішення", зокрема залучати людей до боротьби з ворогом, адже у Росії дуже великий людський ресурс, який вона не цінує. Тож якщо зараз в українському війську людей вистачає, то далі може бути важче.

Також Залужний розповів, що для перемоги потрібно шукати технологічні рішення, зокрема розвивати виробництво: інноваційних безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, протиартилерійських комплексів та роботизованого обладнання для розмінування.

Фактично, Головнокомандувач не розповів нічого нового – нам, як і раніше, потрібні зброя, авіація, техніка та готовність українців воювати далі. Залужний наголосив, що для України важливо перемогти якнайшвидше, адже затягнута війна вигідна лише Росії. І чим довше воюватиме Україна, тим буде важче.